Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Apple-Aktien gewesen.

Das Apple-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 528,003 Apple-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.04.2024 auf 168,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88 942,09 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +789,42 Prozent.

Der Börsenwert von Apple belief sich zuletzt auf 2,63 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at