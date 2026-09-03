Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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03.09.2026 21:37:00
Down 55% From Its High, Is Oracle a Buy?
If you were an Oracle (NYSE: ORCL) shareholder back in September 2025, you may have prematurely declared the company the winner of the AI boom. Since the stock skyrocketed to $345 last fall, the company's share price has shed roughly 55%. Amid volatility and the steep drop, is Oracle a buy again? Oracle's fundamentals are solid and, for the most part, continue to strengthen. The company's fiscal 2026 revenue grew 17% to over $67 billion. Net income rose 36% while Oracle's cloud infrastructure revenue jumped an impressive 75% year over year. The company's backlog totaled $638 billion at the end of the fiscal year, providing enormous future revenue visibility. Oracle's valuation has fallen to a point that it almost looks oversold. The stock's forward P/E ratio has dropped to about 17, while the PEG ratio sits well below 1. For a rapidly growing tech company, this is more than reasonable; it's an opportunity. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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26.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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25.08.26
|Aktien von Oracle, Alphabet & Co.: Warum der KI-Anleiheboom zum Risiko wird (finanzen.at)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|133,04
|5,29%
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