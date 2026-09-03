Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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03.09.2026 21:37:00

Down 55% From Its High, Is Oracle a Buy?

If you were an Oracle (NYSE: ORCL) shareholder back in September 2025, you may have prematurely declared the company the winner of the AI boom. Since the stock skyrocketed to $345 last fall, the company's share price has shed roughly 55%. Amid volatility and the steep drop, is Oracle a buy again? Oracle's fundamentals are solid and, for the most part, continue to strengthen. The company's fiscal 2026 revenue grew 17% to over $67 billion. Net income rose 36% while Oracle's cloud infrastructure revenue jumped an impressive 75% year over year. The company's backlog totaled $638 billion at the end of the fiscal year, providing enormous future revenue visibility. Oracle's valuation has fallen to a point that it almost looks oversold. The stock's forward P/E ratio has dropped to about 17, while the PEG ratio sits well below 1. For a rapidly growing tech company, this is more than reasonable; it's an opportunity. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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02.09.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Oracle Corp. 133,04 5,29% Oracle Corp.

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