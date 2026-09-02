Oracle Aktie
|120,92EUR
|-0,64EUR
|-0,53%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 320 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des saisonal schwach laufenden ersten Quartals sieht Analyst Brent Thill den Softwarekonzern gut aufgestellt. Die Stimmung dürfte die Talsohle nahezu erreicht haben, und die meisten negativen Nachrichten erschienen eingepreist, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ein Wendepunkt im Wachstum des Cloud-Infrastrukturbereichs und eine generelle Erholung des Cloud-Geschäfts könnten einige der Sorgen am Markt vertreiben, auch wenn der Investitionsbedarf und Umsetzungsrisiken im KI-Bereich die Anleger noch einige Quartale beschäftigen dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 290,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 141,32
|
Abst. Kursziel*:
105,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 141,32
|
Abst. Kursziel aktuell:
105,21%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|120,92
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|Jefferies & Company Inc.
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|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
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|Barclays Capital
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|01.09.26
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|Beiersdorf Neutral
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|Air Liquide Neutral
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|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
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|01.09.26
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.26
|E.ON Buy
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