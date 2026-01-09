UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
09.01.2026 07:19:11
Dubai: UBS warnt vor Immobilienblase
Die inflationsbereinigten Preise für Liegenschaften sind in Dubai im Jahr 2025 auf das höchste Niveau seit 2014 gestiegen, stellt die grösste Schweizer Bank in einer aktuellen Studie fest. Damit reiht sich Dubai global in die Riege der heiss laufenden Metropolen wie Genf, Amsterdam und Los Angeles ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
