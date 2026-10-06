UBS Aktie
|43,44EUR
|0,53EUR
|1,24%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell für das Schweizer Geldhaus. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
40,62 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|SIX-Handel: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Zuversicht in Zürich: SLI nachmittags fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu UBS
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|43,43
|1,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:32
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:57
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.