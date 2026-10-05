DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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05.10.2026 09:50:35

DWS kauft Zuger Immobilienmanager

Der Gründer Stefan Aumann und andere wichtige Köpfe bleiben nach dem Verkauf bei Peakside. (Bild zVg)

Die deutsche Fondsgesellschaft DWS übernimmt den Zuger Immobilien-Asset-Manager Peakside Capital Advisors. Mit dem Zukauf baut DWS ihr Geschäft in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa aus. Die Gründer bleiben an Bord. 

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01.10.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 DWS Group Buy UBS AG
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