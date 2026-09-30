DWS Group Aktie
|71,95EUR
|-0,05EUR
|-0,07%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Laura Gris Trillo ging am Mittwoch auf das Feedback der Anleger auf ihre Kaufempfehlung ein. Sie setzte dabei vor allem auf die Impulse durch die deutsche Rentenreform. Die klarste Chance sähen die Anleger in der betrieblichen Altersversorgung. Bezüglich der Säulen gesetzliche Rente und private Vorsorge gebe es mehr Unsicherheit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 02:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,20 €
|
Abst. Kursziel*:
30,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
|
Analyst Name::
Laura Gris Trillo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
23.09.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|71,95
|-0,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:35
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG