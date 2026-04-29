DWS Group Aktie
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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Hauptsächlich von den Performance-Gebühren getrieben habe der Vermögensverwalter die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Bemerkenswert sei aber auch die Kostenkontrolle der Deutsche-Bank-Tochter./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
57,35 €
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Abst. Kursziel*:
-11,07%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
58,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-13,41%
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Analyst Name::
Tom Mills
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KGV*:
-
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