DWS Group Aktie
|76,30EUR
|0,15EUR
|0,20%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 90 Euro angehoben. Die deutsche Altersvorsorge-Reform bringe dem Fondsanbieter zusätzliches mittelfristiges Chancenpotenzial, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Studie. Neben der Rentenreform vergrößerten auch ETF-Sparpläne und das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturprogramm den inländischen Gebührenpool des Vermögensverwalters. Die Qualität des Wachstums sollte sich aus eigener Kraft verbessern./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,50 €
|
Abst. Kursziel*:
19,21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
|
Analyst Name::
Laura Gris Trillo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
19:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt DWS auf 'Buy' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|DWS-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux traut Titel noch mehr zu (dpa-AFX)
|
19.08.26
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|18:00
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:00
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:00
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.07.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|76,30
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:00
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:14
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16:13
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16:12
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16:11
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16:10
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|15:41
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|15:32
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11:19
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:13
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|09:03
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:02
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|08:18
|Infineon Buy
|Warburg Research
|08:09
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|E.ON Buy
|UBS AG
|07:11
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|06:28
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|04.09.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets