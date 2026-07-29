DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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29.07.2026 12:38:38

DWS Group GmbHCo Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das verwaltete Vermögen der Deutsche-Bank-Fondstochter habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings hätten höher als erwartete Kosten und deutlich geringere Gebühren dazu geführt, dass die DWS die Konsensprognose für den Vorsteuergewinn gefehlt habe./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 01:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68,20 € 		Abst. Kursziel*:
-0,29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
68,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,44%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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