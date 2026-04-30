DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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30.04.2026 07:40:40

DWS Group GmbHCo Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
58,45 € 		Abst. Kursziel*:
0,94%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
58,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,17%
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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