DWS Group Aktie
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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
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Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
59,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
58,45 €
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Abst. Kursziel*:
0,94%
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
58,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
0,17%
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Analyst Name::
Michael Sanderson
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KGV*:
-
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