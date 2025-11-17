Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.11.2025 08:25:00
Dynamisches Apple-Netzteil in mehr Regionen - wann kommt die EU-Version?
Nach den USA, Kanada und weiteren Ländern erreicht der 40W-Dynamic-Power-Adapter von Apple nun weitere Länder. Wird es eine EU-Variante geben?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
15.11.25
|Apple intensifies succession planning for CEO Tim Cook (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
14.11.25
|Berkshire reveals $4.3bn stake in Alphabet as it trims Apple holdings (Financial Times)
|
12.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
12.11.25
|Nvidia supplier Foxconn signals sustained data centre boom (Financial Times)
|
11.11.25
|Apple-Aktie dennoch im Plus: iPhone Air-Start offenbar verzögert (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|231,90
|-1,32%
