WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

07.11.2025 13:04:53

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der Siemens Healthineers-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, schrieb Sven Kürten am Freitag. Dafür verantwortlich seien aber vor allem Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Managements lägen. Der positive Investmentcase bleibe davon grundsätzlich unberührt. Im Mittelpunkt stünden in den nächsten zwei Wochen Kapitalmarkttage - also auch jener der Muttergesellschaft Siemens wegen der Frage, was mit deren Anteilen passiert.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 44,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 258 485 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 12,5 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
07.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Siemens Healthineers AG

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
