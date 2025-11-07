Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Bewertung im Blick
|
07.11.2025 13:04:53
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Siemens Healthineers-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, schrieb Sven Kürten am Freitag. Dafür verantwortlich seien aber vor allem Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Managements lägen. Der positive Investmentcase bleibe davon grundsätzlich unberührt. Im Mittelpunkt stünden in den nächsten zwei Wochen Kapitalmarkttage - also auch jener der Muttergesellschaft Siemens wegen der Frage, was mit deren Anteilen passiert.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 44,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 258 485 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für die Aktie um 12,5 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen
