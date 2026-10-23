Eni-Aktie mit Plus: Höhere Ölpreise stärken das Geschäft

Der italienische Energiekonzern legt Quartalszahlen vor, die über den Erwartungen liegen. Zugleich stehen wichtige Entscheidungen zur Verwendung des zusätzlichen Geldes an.

Eni übertrifft Gewinnerwartungen deutlich

Die stark gestiegenen Ölpreise haben dem italienischen Ölkonzern Eni im Sommer noch mehr Gewinn eingebracht als erwartet. Jetzt will der Konzern an seine Anteilseigner eine Sonderdividende von insgesamt 1,3 Milliarden Euro auszahlen, wie er am Freitag in Mailand mitteilte. Zudem stockt er den geplanten Aktienrückkauf in diesem Jahr ein weiteres Mal auf - diesmal von 3,4 auf 3,8 Milliarden Euro.

Im dritten Quartal erzielte Eni einen bereinigten Überschuss von 2,8 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit 2,5 Milliarden gerechnet.

Hohe Ölpreise treiben die Gewinne

Ölkonzerne haben in diesem Jahr von den hohen Ölpreisen und gestiegenen Margen für Raffinerien profitiert. Die Preise für Kraftstoffe wie Diesel kletterten dadurch noch stärker als der Rohölpreis, der infolge des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus steil gestiegen war. Eni hat seine Öl - und Gasproduktion in der Folge ausgebaut.

Die Eni-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 4,99 Prozent auf 27,435 Euro.

MAILAND (dpa-AFX)