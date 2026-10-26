Eni Aktie

26,86EUR -0,74EUR -2,66%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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26.10.2026 12:09:21

Eni Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht untermauere die Jahresziele und das erhöhte Ausschüttungsversprechen, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,09 € 		Abst. Kursziel*:
7,03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
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23.10.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 26,77 -2,97% Eni S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:32 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:32 Novartis Equal Weight Barclays Capital
07:31 SAFRAN Overweight Barclays Capital
07:22 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
07:16 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:09 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
06:57 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:24 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
06:23 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
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