Eni Aktie
|26,86EUR
|-0,74EUR
|-2,66%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Quartalsbericht untermauere die Jahresziele und das erhöhte Ausschüttungsversprechen, schrieb Michele della Vigna am Freitagabend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:40 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,09 €
|
Abst. Kursziel*:
7,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,99%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:27
|Handel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
23.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 31 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Eni-Aktie mit Plus: Höhere Ölpreise stärken das Geschäft (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.10.26
|STOXX-Handel So performt der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|26,77
|-2,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.