Eni Aktie

23,70EUR 0,05EUR 0,21%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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04.09.2026 07:29:32

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Top-Manager Francesco Gattei mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Bedingungen für eine Produktion in Venezuela hätten sich verbessert im Vergleich zur Vergangenheit, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Es gebe aber auch andernorts reichlich Wachstumschancen, beispielsweise nach der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen in Indonesien und Ägypten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23,74 € 		Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

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07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Eni S.p.A. 23,69 0,17% Eni S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

07:38 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
07:29 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 BP Outperform RBC Capital Markets
07:20 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:05 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:04 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:03 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
06:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
06:52 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
06:47 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
06:28 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
03.09.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Apple Neutral UBS AG
03.09.26 Broadcom Buy UBS AG
03.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
03.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
03.09.26 Broadcom Outperform Bernstein Research
03.09.26 LEGRAND Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
02.09.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
02.09.26 VINCI Overweight Barclays Capital
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