Eni Aktie
|23,70EUR
|0,05EUR
|0,21%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Top-Manager Francesco Gattei mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Bedingungen für eine Produktion in Venezuela hätten sich verbessert im Vergleich zur Vergangenheit, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Es gebe aber auch andernorts reichlich Wachstumschancen, beispielsweise nach der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen in Indonesien und Ägypten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23,74 €
|
Abst. Kursziel*:
17,97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
03.09.26
|Aufschläge in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Eni-Aktie steigt: Konzern steigt bei Offshore-Projekt in Uruguay ein (Dow Jones)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|23,69
|0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital