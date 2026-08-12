EON SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des EON SE-Papiers durch UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von EON SE befand sich um 12:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 18,84 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 177 004 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 20,3 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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