E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Bewertung im Blick
|
12.08.2026 12:28:48
EON SE-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Energieversorgers seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von EON SE befand sich um 12:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 18,84 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3,53 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 1 177 004 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 20,3 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2026 erfolgen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SE
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|E.ON-Aktie fällt: Verzögerte Investitionen drücken auf das Ergebnis (dpa-AFX)
Analysen zu E.ON SE
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|18,33
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.