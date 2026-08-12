E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
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Unternehmen:
E.ON SE
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
22,70 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
18,85 €
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Abst. Kursziel*:
20,39%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
18,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
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Analyst Name::
Ahmed Farman
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KGV*:
-
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