E.ON Aktie

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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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12.08.2026 08:31:46

EON SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Energiekonzerns liege leicht über der Konsensschätzung, schrieb Ahmed Farman in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Nettoergebnis habe die durchschnittliche Erwartung von Analysten mit vier Prozent deutlicher übertroffen. Das Unternehmen sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,85 € 		Abst. Kursziel*:
20,39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,68%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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