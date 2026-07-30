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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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30.07.2026 15:05:56

EON SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor den am 12. August erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17,40 Euro belassen. Alles in allem erwarte er von dem Energiekonzern ein Quartal ohne Überraschungen, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Hold
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17,40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,01 € 		Abst. Kursziel*:
-8,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,99 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,37%
Analyst Name::
Ahmed Farman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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