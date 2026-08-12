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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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12.08.2026 09:43:57

EON SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen und der Ausblick für 2030 stehe, schrieb James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe in dem Quartalsbericht des Stromerzeugers und Netzbetreibers keine echte Überraschung. Das Unternehmen sei nach dem ersten Halbjahr auf gutem Weg zur Erreichung der Jahresziele./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18,81 € 		Abst. Kursziel*:
9,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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