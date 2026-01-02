SUSS MicroTec Aktie

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

02.01.2026 18:00:03

EQS-AFR: SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: SUSS MicroTec SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SUSS MicroTec SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

02.01.2026 / 18:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SUSS MicroTec SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://www.suss.com/de/investor-relations/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://www.suss.com/en/investor-relations/financial-reports

02.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SUSS MicroTec SE
Schleissheimer Strasse 90
85748 Garching
Germany
Internet: www.suss.com

 
End of News EQS News Service

2252202  02.01.2026 CET/CEST

