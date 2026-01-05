BASF Aktie

05.01.2026 15:14:13

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

05.01.2026 / 15:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 9. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 5. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 29. Dezember 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 623.442 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
29.12.2025 94.462 44,2222 XETA
29.12.2025 9.108 44,1963 TQEX
29.12.2025 53.994 44,2288 CEUX
29.12.2025 12.436 44,2408 AQEU
30.12.2025 91.818 44,4140 XETA
30.12.2025 10.150 44,4282 TQEX
30.12.2025 45.403 44,4086 CEUX
30.12.2025 6.071 44,3731 AQEU
31.12.2025 0 - XETA
31.12.2025   0 - TQEX
31.12.2025 0 - CEUX
31.12.2025 0 - AQEU
01.01.2026 0 - XETA
01.01.2026 0 - TQEX
01.01.2026 0 - CEUX
01.01.2026 0 - AQEU
02.01.2026 138.249 44,5327 XETA
02.01.2026 25.158 44,5058 TQEX
02.01.2026 114.800 44,5219 CEUX
02.01.2026 21.793 44,4994 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.650.389 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
