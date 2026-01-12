EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



12.01.2026 / 12:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 10. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 12. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 5. Januar 2026 bis einschließlich 9. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 768.391 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 05.01.2026 120.195 43,8057 XETA 05.01.2026 28.096 43,8231 TQEX 05.01.2026 149.258 43,8741 CEUX 05.01.2026 27.451 43,7704 AQEU 06.01.2026 11.889 43,9718 XETA 06.01.2026 8.327 43,9476 TQEX 06.01.2026 30.841 43,9745 CEUX 06.01.2026 848 43,9728 AQEU 07.01.2026 108.277 44,3463 XETA 07.01.2026 15.158 44,3720 TQEX 07.01.2026 87.654 44,3940 CEUX 07.01.2026 13.911 44,3135 AQEU 08.01.2026 31.201 44,1218 XETA 08.01.2026 23.078 44,0739 TQEX 08.01.2026 90.817 44,0919 CEUX 08.01.2026 4.904 44,0926 AQEU 09.01.2026 2.857 44,5004 XETA 09.01.2026 2.677 44,5327 TQEX 09.01.2026 10.243 44,5172 CEUX 09.01.2026 709 44,5365 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 9. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 9.418.780 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com