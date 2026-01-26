BASF Aktie

26.01.2026 13:57:33

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.01.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 26. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 1.075.055 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
19.01.2026 352.866 44,0269 XETA
19.01.2026 25.940 44,0236 TQEX
19.01.2026 146.518 44,0108 CEUX
19.01.2026 24.676 44,0692 AQEU
20.01.2026 252.261 43,6098 XETA
20.01.2026 27.511 43,5342 TQEX
20.01.2026 162.674 43,5927 CEUX
20.01.2026 30.378 43,5886 AQEU
21.01.2026 18.619 44,3577 XETA
21.01.2026 5.788 44,3898 TQEX
21.01.2026 25.768 44,3816 CEUX
21.01.2026 2.056 44,4136 AQEU
22.01.2026 0 - XETA
22.01.2026 0 - TQEX
22.01.2026 0 - CEUX
22.01.2026 0 - AQEU
23.01.2026 0 - XETA
23.01.2026 0 - TQEX
23.01.2026 0 - CEUX
23.01.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 11.444.864 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
2266008  26.01.2026 CET/CEST

