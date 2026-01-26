BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
26.01.2026 13:57:33
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 12. Zwischenmeldung
Ludwigshafen – 26. Januar 2026 – Im Zeitraum vom 19. Januar 2026 bis einschließlich 23. Januar 2026 wurde eine Anzahl von 1.075.055 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 23. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 11.444.864 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.
Kontakt
26.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2266008 26.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
13:57
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:57
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:04
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.01.26
|BASF streicht Hunderte Millionen Euro Steuergeld ein (Spiegel Online)
|
24.01.26
|BASF streicht Hunderte Millionen Euro Steuergeld ein (Spiegel Online)
|
23.01.26
|BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus (dpa-AFX)
|
23.01.26
|BASF-Analyse: Buy-Bewertung von Warburg Research für Aktie (finanzen.at)
|
23.01.26
|BASF-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform (finanzen.at)