BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
16.02.2026 14:02:03
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung
Ludwigshafen – 16. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 21.113 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.
Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.094.517 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.
Kontakt
16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|BASF SE
|Carl-Bosch-Straße 38
|67056 Ludwigshafen
|Deutschland
|Internet:
|www.basf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277014 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
15:59
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
14:02
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14:02
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:27
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Stabiler Handel: DAX am Montagmittag orientierungslos (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|23.01.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,74
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.