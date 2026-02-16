BASF Aktie

16.02.2026 14:02:03

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 14:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich 13. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 21.113 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
09.02.2026 10.133 48,3441 XETA
09.02.2026 2.334 48,3438 TQEX
09.02.2026 6.453 48,3308 CEUX
09.02.2026 2.193 48,3774 AQEU
10.02.2026 0 - XETA
10.02.2026 0 - TQEX
10.02.2026 0 - CEUX
10.02.2026 0 - AQEU
11.02.2026 0 - XETA
11.02.2026 0 - TQEX
11.02.2026 0 - CEUX
11.02.2026 0 - AQEU
12.02.2026 0 - XETA
12.02.2026 0 - TQEX
12.02.2026 0 - CEUX
12.02.2026 0 - AQEU
13.02.2026 0 - XETA
13.02.2026 0 - TQEX
13.02.2026 0 - CEUX
13.02.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 13. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.094.517 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277014  16.02.2026 CET/CEST

13:55 BASF Neutral UBS AG
10.02.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 BASF Outperform Bernstein Research
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
