EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 23. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 1.252.386 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 16.02.2026 79.637 50,5999 XETA 16.02.2026 14.068 50,5783 TQEX 16.02.2026 49.965 50,5729 CEUX 16.02.2026 8.716 50,5661 AQEU 17.02.2026 20.248 50,8265 XETA 17.02.2026 4.084 50,7904 TQEX 17.02.2026 22.456 50,8119 CEUX 17.02.2026 3.212 50,8364 AQEU 18.02.2026 272.371 49,6374 XETA 18.02.2026 30.586 49,6001 TQEX 18.02.2026 159.850 49,6151 CEUX 18.02.2026 37.193 49,5676 AQEU 19.02.2026 276.206 48,8156 XETA 19.02.2026 43.088 48,7823 TQEX 19.02.2026 142.363 48,8018 CEUX 19.02.2026 38.343 48,7764 AQEU 20.02.2026 17.166 48,9846 XETA 20.02.2026 4.392 48,9772 TQEX 20.02.2026 26.370 48,9748 CEUX 20.02.2026 2.072 49,0644 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 13.346.903 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

