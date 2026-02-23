BASF Aktie

23.02.2026 12:15:25

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 23. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 16. Februar 2026 bis einschließlich 20. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 1.252.386 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
16.02.2026 79.637 50,5999 XETA
16.02.2026 14.068 50,5783 TQEX
16.02.2026 49.965 50,5729 CEUX
16.02.2026 8.716 50,5661 AQEU
17.02.2026 20.248 50,8265 XETA
17.02.2026 4.084 50,7904 TQEX
17.02.2026 22.456 50,8119 CEUX
17.02.2026 3.212 50,8364 AQEU
18.02.2026 272.371 49,6374 XETA
18.02.2026 30.586 49,6001 TQEX
18.02.2026 159.850 49,6151 CEUX
18.02.2026 37.193 49,5676 AQEU
19.02.2026 276.206 48,8156 XETA
19.02.2026 43.088 48,7823 TQEX
19.02.2026 142.363 48,8018 CEUX
19.02.2026 38.343 48,7764 AQEU
20.02.2026 17.166 48,9846 XETA
20.02.2026 4.392 48,9772 TQEX
20.02.2026 26.370 48,9748 CEUX
20.02.2026 2.072 49,0644 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 13.346.903 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com

 
