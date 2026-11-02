BASF Aktie

BASF ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 14:01:21

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.11.2026 / 14:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 13. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 2. November 2026 – Im Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 wurde eine Anzahl von 355.128 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
26.10.2026 36.216 51,8815 XETA
26.10.2026 5.734 51,8120 TQEX
26.10.2026 20.182 51,8487 CEUX
26.10.2026 5.367 51,8382 AQEU
27.10.2026 84.327 51,9604 XETA
27.10.2026 14.895 51,9410 TQEX
27.10.2026 41.156 51,9231 CEUX
27.10.2026 10.606 51,8941 AQEU
28.10.2026 79.118 51,9421 XETA
28.10.2026 10.513 51,8923 TQEX
28.10.2026 33.247 51,9299 CEUX
28.10.2026 12.309 52,2061 AQEU
29.10.2026 1.081 52,4243 XETA
29.10.2026 91 52,4300 TQEX
29.10.2026 286 52,4300 CEUX
29.10.2026 0 - AQEU
30.10.2026 0 - XETA
30.10.2026 0 - TQEX
30.10.2026 0 - CEUX
30.10.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 30. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 7.595.230 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426640  02.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
29.10.26 BASF Neutral UBS AG
29.10.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.10.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 BASF Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 53,68 1,09% BASF

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen