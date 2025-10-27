DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

27.10.2025 12:39:33

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG / Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Deutsche Post AG: Release of a capital market information

27.10.2025 / 12:39 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

 

Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission

Information on share buyback program

27 October 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Germany
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004

In the time period from 20 October 2025 until and including 24 October 2025, a number of 679 shares were bought back within the framework of the additional share buyback program of Deutsche Post AG.

Shares were bought back as follows:

Date Number of shares acquired Average price (€) Purchased volume (€) Trading Venue (MIC code)
24 October 2025 175 39.1800 6,856.50 Xetra
24 October 2025 159 39.1800 6,229.62 CBOE Europe (CEUX)
24 October 2025 345 39.1807 13,517.34 Turquoise Europe (TQEX)
Total 679 39.1803 26,603.46  

 

An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the additional share buyback program in the time period from 1 July 2025 until and including 24 October 2025 amounts to 12,986,190 shares.

Contact:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.


27.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Germany
Internet: www.group.dhl.com

 
End of News EQS News Service

2218702  27.10.2025 CET/CEST

