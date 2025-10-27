DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
27.10.2025 12:39:33
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Deutsche Post AG
/ Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Announcement pursuant to section 5 para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with section 2 para 2 and 3 of the delegated regulation (EU) 2016/1052 of the commission
Information on share buyback program
27 October 2025
Deutsche Post AG, Bonn, Germany
In the time period from 20 October 2025 until and including 24 October 2025, a number of 679 shares were bought back within the framework of the additional share buyback program of Deutsche Post AG.
Shares were bought back as follows:
An overview of the underlying individual trades is published on the company website (https://group.dhl.com/en/investors/shares/share-buy-backs.html).
The total volume of shares which have been bought back within the framework of the additional share buyback program in the time period from 1 July 2025 until and including 24 October 2025 amounts to 12,986,190 shares.
Contact:
Martin Ziegenbalg
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
27.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.group.dhl.com
|End of News
|EQS News Service
|
2218702 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
28.10.25
|XETRA-Handel LUS-DAX am Dienstagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|40,24
|0,15%