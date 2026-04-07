SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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07.04.2026 17:23:13
EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE
/ Aktienrückkauf
SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Information zum Aktienrückkaufprogramm 2026 – 9. Zwischenmeldung
Walldorf, den 07.04.2026
Im Zeitraum vom 30.03.2026 bis einschließlich zum 01.04.2026 wurden insgesamt 2.346.968 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der SAP SE auf XETRA erworben.
Dabei wurden täglich jeweils insgesamt folgende Stückzahlen zu den folgenden Durchschnittskursen und in folgenden aggregierten Volumina zurückgekauft:
* Ohne Erwerbsnebenkosten.
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages sind auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht unter https://www.sap.com/investors/de.html (dort unter der Rubrik Aktie/Aktienrückkäufe).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes bis einschließlich zum 01.04.2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 16.280.097 Stück.
SAP SE
Der Vorstand
07.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2304512 07.04.2026 CET/CEST
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