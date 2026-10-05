Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
05.10.2026 11:57:21
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410170 05.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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11:57
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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11:57
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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02.10.26
|Bernstein Research verleiht Scout24-Aktie Outperform in jüngster Analyse (finanzen.at)
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01.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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01.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Scout24-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
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|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
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|25.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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