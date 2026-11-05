Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 103 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross sieht auch nach der verdienten Neubewertung noch Luft nach oben, wie er Mittwoch nach dem Quartalsbericht schrieb. Er mag die Anlagestory des Immobilienportal-Betreibers in puncto Umsatzwachstum, Margensteigerung und Aktienrückkäufen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92,55 €
|
Abst. Kursziel*:
18,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
88,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,08%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
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|Buy von Deutsche Bank AG für Scout24-Aktie (finanzen.at)
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|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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11:02
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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04.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Scout24 auf Einjahreshoch mit festen Immobilienwerten (dpa-AFX)
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04.11.26
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Analysen zu Scout24
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Aktien in diesem Artikel
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