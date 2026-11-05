Scout24 Aktie

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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

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05.11.2026 13:13:56

Scout24 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92,70 € 		Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,44%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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