Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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02.11.2026 13:12:21
EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
02.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|LEI Code:
|5493007EIKM2ENQS7U66
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426120 02.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Scout24
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13:12
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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13:12
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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30.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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30.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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30.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
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|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
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|UBS AG
|30.10.25
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|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
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