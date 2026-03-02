Symrise Aktie

02.03.2026 16:02:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 4.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 23. Februar 2026 bis einschließlich 27. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 146.819 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
23.02.2026 2.544 0,00% 75,5281 192.143 AQEU
23.02.2026 7.307 0,01% 75,4934 551.630 CEUX
23.02.2026 5.037 0,00% 75,5242 380.415 TQEX
23.02.2026 16.112 0,01% 75,4882 1.216.266 XETA
24.02.2026 2.237 0,00% 78,0120 174.513 AQEU
24.02.2026 5.596 0,00% 77,7450 435.061 CEUX
24.02.2026 4.330 0,00% 77,5952 335.987 TQEX
24.02.2026 13.837 0,01% 77,8042 1.076.577 XETA
25.02.2026 2.805 0,00% 77,1320 216.355 AQEU
25.02.2026 8.453 0,01% 77,1534 652.178 CEUX
25.02.2026 4.494 0,00% 77,1688 346.797 TQEX
25.02.2026 15.248 0,01% 77,1123 1.175.808 XETA
26.02.2026 2.162 0,00% 76,1754 164.691 AQEU
26.02.2026 8.542 0,01% 76,0602 649.706 CEUX
26.02.2026 4.565 0,00% 75,8729 346.360 TQEX
26.02.2026 16.731 0,01% 76,1222 1.273.601 XETA
27.02.2026 1.935 0,00% 76,6816 148.379 AQEU
27.02.2026 7.478 0,01% 76,6984 573.551 CEUX
27.02.2026 3.280 0,00% 76,6526 251.421 TQEX
27.02.2026 14.126 0,01% 76,7016 1.083.487 XETA
Gesamt 146.819 0,11% 76,5904 11.244.927  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 27. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 617.962 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 02. März 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2284008  02.03.2026 CET/CEST

