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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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20.04.2026 16:05:04

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

20.04.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 11.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 13. April  2026 bis einschließlich 17. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 79.725 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
13.04.2026 3.832 0,00% 71,9796 275.826 AQEU
13.04.2026 20.310 0,01% 72,0832 1.464.010 CEUX
13.04.2026 2.567 0,00% 72,0267 184.893 TQEX
13.04.2026 43.291 0,03% 72,0999 3.121.277 XETA
14.04.2026 1.656 0,00% 72,9299 120.772 CEUX
14.04.2026 282 0,00% 72,8844 20.553 TQEX
14.04.2026 3.216 0,00% 72,8941 234.427 XETA
15.04.2026 4 0,00% 74,3400 297 AQEU
15.04.2026 343 0,00% 74,0973 25.415 CEUX
15.04.2026 36 0,00% 74,0867 2.667 TQEX
15.04.2026 617 0,00% 74,0902 45.714 XETA
16.04.2026 164 0,00% 74,8420 12.274 CEUX
16.04.2026 23 0,00% 74,8704 1.722 TQEX
16.04.2026 338 0,00% 74,8626 25.304 XETA
17.04.2026 1.028 0,00% 75,8615 77.986 CEUX
17.04.2026 30 0,00% 75,8947 2.277 TQEX
17.04.2026 1.988 0,00% 75,8897 150.869 XETA
Gesamt 79.725 0,06% 72,3271 5.766.282  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 17. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.680.793 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 20. April 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


20.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2310732  20.04.2026 CET/CEST

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