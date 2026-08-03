Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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03.08.2026 16:05:03

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

03.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 25.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Juli  2026 bis einschließlich 31. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.110 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
27.07.2026 1.807 0,00% 86,9433 157.107 AQEU
27.07.2026 9.168 0,01% 87,0077 797.687 CEUX
27.07.2026 1.286 0,00% 87,0528 111.950 TQEX
27.07.2026 8.849 0,01% 86,8955 768.938 XETA
28.07.2026 2.735 0,00% 88,0907 240.928 AQEU
28.07.2026 5.712 0,00% 88,2655 504.173 CEUX
28.07.2026 1.468 0,00% 88,2830 129.599 TQEX
28.07.2026 8.085 0,01% 88,3368 714.203 XETA
29.07.2026 309 0,00% 89,4252 27.632 AQEU
29.07.2026 7.750 0,01% 89,0778 690.353 CEUX
29.07.2026 659 0,00% 89,1684 58.762 TQEX
29.07.2026 12.282 0,01% 89,0978 1.094.299 XETA
30.07.2026 1.177 0,00% 93,1277 109.611 AQEU
30.07.2026 6.748 0,00% 93,0457 627.872 CEUX
30.07.2026 548 0,00% 92,8006 50.855 TQEX
30.07.2026 12.527 0,01% 93,0857 1.166.085 XETA
31.07.2026 1.088 0,00% 90,3249 98.273 AQEU
31.07.2026 8.395 0,01% 89,5999 752.191 CEUX
31.07.2026 798 0,00% 89,9931 71.814 TQEX
31.07.2026 13.719 0,01% 89,5797 1.228.944 XETA
Gesamt 105.110 0,08% 89,4423 9.401.278  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 31. Juli  2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.098.944 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 03. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376134  03.08.2026 CET/CEST

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