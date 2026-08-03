EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.08.2026 / 16:05 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 25. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 27. Juli 2026 bis einschließlich 31. Juli 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 105.110 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 27.07.2026 1.807 0,00% 86,9433 157.107 AQEU 27.07.2026 9.168 0,01% 87,0077 797.687 CEUX 27.07.2026 1.286 0,00% 87,0528 111.950 TQEX 27.07.2026 8.849 0,01% 86,8955 768.938 XETA 28.07.2026 2.735 0,00% 88,0907 240.928 AQEU 28.07.2026 5.712 0,00% 88,2655 504.173 CEUX 28.07.2026 1.468 0,00% 88,2830 129.599 TQEX 28.07.2026 8.085 0,01% 88,3368 714.203 XETA 29.07.2026 309 0,00% 89,4252 27.632 AQEU 29.07.2026 7.750 0,01% 89,0778 690.353 CEUX 29.07.2026 659 0,00% 89,1684 58.762 TQEX 29.07.2026 12.282 0,01% 89,0978 1.094.299 XETA 30.07.2026 1.177 0,00% 93,1277 109.611 AQEU 30.07.2026 6.748 0,00% 93,0457 627.872 CEUX 30.07.2026 548 0,00% 92,8006 50.855 TQEX 30.07.2026 12.527 0,01% 93,0857 1.166.085 XETA 31.07.2026 1.088 0,00% 90,3249 98.273 AQEU 31.07.2026 8.395 0,01% 89,5999 752.191 CEUX 31.07.2026 798 0,00% 89,9931 71.814 TQEX 31.07.2026 13.719 0,01% 89,5797 1.228.944 XETA Gesamt 105.110 0,08% 89,4423 9.401.278

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 31. Juli 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.098.944 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 03. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand