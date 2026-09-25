Symrise Aktie
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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93,44 €
|
Abst. Kursziel*:
17,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,23%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
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Analysen zu Symrise AG
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