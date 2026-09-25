NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden./rob/la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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