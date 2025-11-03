AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 10:12:10

EQS-DD: AIXTRON SE: Frits Jurgen van Hout, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.11.2025 / 10:10 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Frits Jurgen
Last name(s): van Hout

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
AIXTRON SE

b) LEI
5299004UJ4D51M25LD67 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0WMPJ6

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
13.40 EUR 46,900.00 EUR
13.43 EUR 67,150.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
13.4176 EUR 114,050.0000 EUR

e) Date of the transaction
31/10/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


03.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Germany
Internet: www.aixtron.com



 
End of News EQS News Service




101578  03.11.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AIXTRON SEmehr Nachrichten

Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen

31.10.25 AIXTRON Kaufen DZ BANK
31.10.25 AIXTRON Neutral UBS AG
31.10.25 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 13,90 0,40% AIXTRON SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen