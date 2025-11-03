AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|
03.11.2025 10:12:10
EQS-DD: AIXTRON SE: Frits Jurgen van Hout, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
03.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AIXTRON SE
|Dornkaulstraße 2
|52134 Herzogenrath
|Germany
|Internet:
|www.aixtron.com
|End of News
|EQS News Service
|
101578 03.11.2025 CET/CEST
