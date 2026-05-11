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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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11.05.2026 11:22:33

EQS-DD: BASF SE: Dr. Dirk Elvermann, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.05.2026 / 11:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Dirk
Nachname(n): Elvermann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
BASF SE

b) LEI
529900PM64WH8AF1E917 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000BASF111

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
50,91 EUR 45.819,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
50,91 EUR 45.819,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104746  11.05.2026 CET/CEST





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