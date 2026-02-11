Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 15:17:20

EQS-DD: Commerzbank Aktiengesellschaft: Thomas Schaufler, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.02.2026 / 15:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Schaufler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Korrektur Volumen

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Commerzbank Aktiengesellschaft

b) LEI
851WYGNLUQLFZBSYGB56 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000CBK1001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
34,19 EUR 17.095,00 EUR
34,19 EUR 17.129,19 EUR
34,27 EUR 137.045,73 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
34,2540 EUR 171.269,9200 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


11.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.commerzbank.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103204  11.02.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten