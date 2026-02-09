DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

09.02.2026 12:38:08

EQS-DD: DEUTZ AG: Oliver Neu, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

09.02.2026 / 12:36 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Oliver
Last name(s): Neu

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
DEUTZ AG

b) LEI
5299005DETTV58V2PP63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0006305006

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
11.01 EUR 10,459.50 EUR
11.01 EUR 41,838.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
11.0100 EUR 52,297.5000 EUR

e) Date of the transaction
09/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


09.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Germany
Internet: www.deutz.com



 
End of News EQS News Service




103144  09.02.2026 CET/CEST





Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
