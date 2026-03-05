EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|
05.03.2026 15:41:11
EQS-DD: EVN AG: Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
05.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EVN AG
|EVN Platz
|2344 Maria Enzersdorf
|Österreich
|Internet:
|www.evn.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103516 05.03.2026 CET/CEST
Analysen zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,15
|1,81%
