05.03.2026 15:41:11

EQS-DD: EVN AG: Mag. Barbara Potisk-Eibensteiner, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.03.2026 / 15:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Mag.
Vorname: Barbara
Nachname(n): Potisk-Eibensteiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
EVN AG

b) LEI
529900P4JZBFEVNEAE60 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000741053

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,2 EUR 1.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,2000 EUR 1.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
04.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL
MIC: WBAH


05.03.2026 CET/CEST
05.03.2026 CET/CEST















Sprache: Deutsch
Unternehmen: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet: www.evn.at



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103516  05.03.2026 CET/CEST





