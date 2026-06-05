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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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05.06.2026 07:31:40

EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Kai
Nachname(n): Becker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI
549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,6500 EUR 15.022,00 EUR
53,7000 EUR 35.442,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
53,6720 EUR 80.508,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.gea.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105352  05.06.2026 CET/CEST





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