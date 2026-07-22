GEA Aktie

62,75EUR 3,50EUR 5,91%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 08:07:46

GEA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Outperform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
59,20 € 		Abst. Kursziel*:
18,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
62,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

mehr Nachrichten