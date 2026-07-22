NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT



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