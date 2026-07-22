GEA Aktie
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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese überträfen die jeweiligen Konsensschätzungen um vier bis sechs Prozent, schrieb Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Mittelwert des höheren Zielkorridors des Anlagenbauers für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) im Gesamtjahr impliziere eine um etwa drei Prozent höhere Schätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,20 €
|
Abst. Kursziel*:
18,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
62,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
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