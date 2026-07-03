GEA Aktie

62,65EUR 0,80EUR 1,29%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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03.07.2026 07:49:28

GEA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 57 auf 70 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und dass alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen. Er hob seine Schätzungen an, vor allem aufgrund des Bereichs Pure Flow Processing (PFP) mit den Maschinen für ressourceneffiziente Produktionsprozesse./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 01:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Outperform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
62,30 € 		Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
62,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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