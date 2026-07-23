GEA Aktie
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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer Studie am Donnerstag. Höhere mittelfristige Zielvorgaben des Anlagenherstellers seien wahrscheinlicher geworden und dürften zudem zeitlich früher erreicht werden. Das Unternehmen habe diesbezüglich in der Vergangenheit eine Erfolgsbilanz aufzuweisen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,80 €
|
Abst. Kursziel*:
17,83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name::
Robert-Jan van der Horst
|
KGV*:
-
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