GEA Aktie
|59,65EUR
|-0,10EUR
|-0,17%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea mit einem Kursziel von 64,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,50 €
|
Abst. Kursziel*:
8,40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
59,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,13%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
07.07.26
|GEA-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
06.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Gea Group auf 64,50 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
06.07.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.07.26
|GEA -Aktie im Aufwind: Analysten sehen massives Upside (dpa-AFX)