GEA Aktie
|62,40EUR
|3,15EUR
|5,32%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,50 Euro belassen. Diese hätten seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,20 €
|
Abst. Kursziel*:
8,95%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
62,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,37%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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