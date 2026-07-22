NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64,50 Euro belassen. Diese hätten seine Annahmen und auch die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Akash Gupta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Aufträge, der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) des Anlagenbauers lägen um fünf bis sieben Prozent über den jeweiligen Kennziffern./rob/bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 22:02 / BST



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