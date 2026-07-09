GEA Aktie
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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
59,55 €
|
Abst. Kursziel*:
0,76%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
59,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,59%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
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