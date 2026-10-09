HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
09.10.2026 14:33:56
EQS-DD: HelloFresh SE: Active Ownership Opportunities SCS, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
09.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|LEI Code:
|391200ZAF4V6XD2M9G57
|End of News
|EQS News Service
|
107462 09.10.2026 CET/CEST
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